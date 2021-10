Kranjec: Lepo je začeti sezono na stopničkah

Sölden, 24. oktobra - Žan Kranjec je sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev 2021/22 odprl z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Slovenski as je uvodni veleslalom na ledeniku Rettenbach končal na tretjem mestu. "Občutki so super, lepo je začeti sezono na stopničkah," je dejal Kranjec, ki bo 15. novembra dopolnil 29 let.