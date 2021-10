Ljubljana, 24. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi del na štajerski avtocesti popolna zapora krožišča Pesnica. Cesta Begunje - Tržič bo pri Slatni danes zaprta do 17. ure. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz Slovenije do ene ure, pri vstopu v državo pa je čakalna doba do trideset minut.