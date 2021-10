V Domžalah prenovili ploščad pred veleblagovnico

Domžale, 24. oktobra - V Domžalah so po dobrih dveh mesecih zaključili obnovo ploščadi pred veleblagovnico. To je po ureditvi Kolodvorske ulice drugi korak pri urejanju centra občine, so zapisali na občini. Na ploščadi so različni tlaki in ambient. Osrednji del je tlakovan s tlakovci v sivi barvi, ki oblikujejo prazen kvadrat oziroma prostor, namenjen različnim dogodkom.