Jeseničani se po dveh porazih v celinskem pokalu že vračajo domov

Ljubljana, 24. oktobra - Hokejisti ekipe Sij Acroni Jesenice so tekmovanje v 2. krogu celinskega pokala sklenili že v soboto. Z dvema porazoma so namreč pristali na tretjem mestu v skupini brez možnosti za napredovanje. Današnjo tekmo proti romunski ekipi Corona Brasov so odpovedali zaradi številnih okužb z novim koronavirusom pri Romunih.