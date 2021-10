Evropska komisija poziva mlade k sodelovanju pri evropskemu letu mladih

Bruselj, 24. oktobra - Evropska komisija poziva mlade, naj delijo svoja pričakovanja in zamisli o tem, kaj naj bi v okviru evropskega leta mladih prihodnje leto dosegli. Evropa potrebuje vizijo, zavzetost in udeležbo vseh mladih, da bi zgradila boljšo prihodnost, ki bo bolj zelena, bolj vključujoča in digitalna, so prepričani v Bruslju.