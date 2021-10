Na Kubi julijskega protestnika obsodili na deset let zapora

Havana, 24. oktobra - Enega od kubanskih protestnikov, ki je julija sodeloval na množičnih protivladnih protestih, so obsodili na deset let zapora. Gre za najstrožjo kazen do zdaj za tiste, ki so sodelovali na protestih, sta v soboto sporočili njegova družina in kubanska organizacija za človekove pravice, ki ima sedež v Miamiju, Cubalex.