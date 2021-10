Zaradi novega koronavirusa odpovedali maraton v Wuhanu

Wuhan, 24. oktobra - Organizatorji so zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom v zadnjem hipu odpovedali maraton v Wuhanu, ki so ga po načrtih želeli izpeljati danes. Novega datuma tekaške preizkušnje v tem kitajskem velemestu, kjer so ob koncu leta 2019 zabeležili prve primere koronavirusne bolezni, še niso sporočili.