Klara Lukan na 10 km v Ljubljani postavila slovenski rekord

Ljubljana, 24. oktobra - Klara Lukan je zmagala na 25. Volkswagen ljubljanskem maratonu na 10 km in z 32 minutami in 32 sekundami postavila slovenski rekord v cestnih tekih na tej razdalji. S izidom bi Lukanova bila celo četrta v današnji moški konkurenci, v kateri je Mitja Rizmal s 30:51 na poti do zmage postavil nov rekord proge.