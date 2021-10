V Ljubljani v petek oropali prodajalno in poškodovali 19-letnika

Ljubljana, 24. oktobra - V eni izmed trgovin v centru Ljubljane je v petek popoldne prišlo do ropa, v katerem je neznanec prodajalki zagrozil z ostrim predmetom, nato pa iz vitrine ukradel več ročnih ur. Isti dan je v centru Ljubljane prišlo do spora treh oseb, v katerem je bil z ostrim predmetom poškodovan 19-letnik, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.