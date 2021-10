Dallas premagal Toronto za prvo zmago v sezoni

Toronto, 24. oktobra - Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu so zabeležili prvo zmago v novi sezoni severnoameriške košarkarske lige NBA. Na gostovanju v Torontu so na krilih predstave slovenskega asa, ki je dosegel 27 točk in le za las zgrešil trojni dvojček, s 103:95 premagali domačo ekipo. Za to je nastopil Goran Dragić, ki pa ni imel večje vloge.