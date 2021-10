ACH Volley in Merkur Maribor skoraj povsem izenačena v DP

Ljubljana, 23. oktobra - Odbojkarji ACH Volleyja so v 4. krogu državnega prvenstva premagali Črnuče s 3:0 (20, 21, 13) in so prvi v ligi, imajo pa 12 točk tako kot drugi Merkur Maribor. Slednji je v Anhovem ugnal Salonit s 3:1 (-21, 18, 16, 18) in izgubil drugi niz v prvenstvu, Ljubljančani pa le enega, kar je edini podatek, ki loči obe ekipi na lestvici.