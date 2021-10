V Pivki odprtje razstave ob 30-letnici neodvisne Slovenije

Pivka, 25. oktobra - V Parku vojaške zgodovine Pivka bo popoldne potekala slovesnost ob odprtju razstave Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo. Razstavo so pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici ob trideseti obletnici plebiscita za neodvisno Slovenijo. Dogodka se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo ob zbrane tudi nagovoril.