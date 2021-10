Odbojkarice Branika po gladki zmagi nad Krimom prve v DP

Ljubljana, 23. oktobra - Odbojkarice Nove KBM Branika so v tekmi petega kroga prve odbojkarske lige v Mariboru premagale Krim s 3:0 (22, 10, 17) ter so z 11 točkami na čelu lige, druge so prav tako z 11 točkami igralke Sipa Šempetra, ki pa so ekipo GEN-I Volley, ta je prišla do prve točke, ugnale s 3:2 (-23, -19, 20, 19, 8).