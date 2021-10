Bayern, Dortmund in Freiburg zanesljivi, zmagal tudi Leipzig

München, 23. oktobra - V nemški nogometni ligi so danes v 9. krogu nastopile tri od štirih vodilnih ekip. Vse so bile uspešne, Bayern je s 4:0 premagal Hoffenheim, Borussia Dortmund s 3:1 Arminio Bielefeld, Freiburg pa z 2:0 Wolfsburg. Bayern ima tako še vedno točko prednosti pred Dortmundom in tri pred Freiburgom, Bayer Leverkusen pa bo igral v nedeljo.