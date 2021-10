Komunisti v Gradcu začeli koalicijska pogajanja s socialdemokrati in Zelenimi

Gradec, 23. oktobra - Mesec dni po presenetljivi zmagi na lokalnih volitvah v Gradcu je komunistična stranka (KPÖ) uradno začela koalicijska pogajanja s socialdemokrati (SPÖ) in Zelenimi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vodja stranke in verjetna bodoča županja mesta Elke Kahr je dejala, da so deležni številnih izrazov podpore.