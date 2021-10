Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 23. oktobra - Popoldne bo na Primorskem večinoma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Počasi se bo jasnilo tudi drugod. V notranjosti bo pihal južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na Primorskem jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost, popoldne pa se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. V torek se bo od zahoda pooblačilo, možne so manjše padavine.

Vremenska slika: Od zahoda se je k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka. Višinska dolina s hladnim zrakom se pomika čez severno in srednjo Evropo proti vzhodu. Nad naše kraje doteka hladnejši in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo ob severnem Jadranu večinoma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju ponekod zmerna do močna burja. V nedeljo bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, pihala bo šibka, v Kvarnerju večinoma zmerna burja. Drugod bo sprva precej megle in nizke oblačnosti, čez dan se bo počasi kazalo sonce.