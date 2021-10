Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje zastoj

Gruškovje, 23. oktobra - Promet po državi je večinoma tekoč. Je pa nastal zastoj na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ki je po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste dolg tri kilometre. Na mejnem prehodu Gruškovje je treba za izstop iz države čakati od ene do dve uri, za vstop v državo pa do ene ure.