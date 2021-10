Počivalšek za Večer: Sodnik ne bo predčasno odpiskal konca tekme (23. 10.)

Ljubljana, 23. oktobra - Predsednik SMC in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek meni, da bodo prihodnje volitve redne, čeprav po njegovih besedah obstaja tudi kakšna možnost predčasnih volitev. Kot je dejal za Večer, SMC predčasne volitve trenutno ne ustrezajo, ker so v fazi prestrukturiranja, združevanja, povezovanja in oblikovanja koalicije za volitve.