S projektom Kolesarska pot Evropska Amazonka 1250 kilometrov poti

Velika Polana, 23. oktobra - Končan je triletni Interregov projekt Kolesarska pot Evropska Amazonka (Amazon of Europe Bike Trail), vreden 3,3 milijona evrov. Pri njem je sodelovalo 15 partnerjev iz Avstrije, Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Srbije, ljubiteljem kolesarjenja je prinesel 1250 kilometrov poti ob Muri, Dravi in Donavi, domačinom pa možnosti za razvoj turizma.