V sedmih krogih 1. SFL dosegli že 193 golov

Ljubljana, 23. oktobra - V 1. slovenski futsal ligi so v petek odigrali tekme sedmega kroga. Ekipe Dobovec, Hiša daril Ptuj, Litija in Siliko so vpisale prepričljive zmage. Prosta je bila ekipa Oplasta. V tej sezoni so je sicer v 1. SFL odigrali 28 tekem, nogometaši pa so dosegli 193 golov, po 6,89 na tekmo.