Dragićev Toronto nadigral Boston

Boston, 23. oktobra - Košarkarji Toronto Raptors, katerih član je v novi sezoni tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, so tokrat gostovali pri Boston Celtics in visoko zmagali s 115:83. Dragić tekme ni začel v prvi peterki; v 12 minutah je k zmagi prispeval pet točk ter po en skok, podajo in blokado. Najbolj se je s 25 točkami in 13 skoki izkazal novinec Scottie Barnes.