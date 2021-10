Houston Astros izločili Boston Red Sox za finale MLB

Los Angeles, 23. oktobra - Baseballisti Houston Astros so si v petih sezonah priigrali tretji nastop v velikem finalu lige MLB, tako imenovanem world series, ko so izločili Boston Red Sox. Na stadionu Minute Maid Park v Houstonu so tokrat slavili s 5:0 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah veselili velikega finala.