Kralji po podaljšku klonili še v Teksasu

Dallas, 23. oktobra - Slovenski hokejski zvezdnik onkraj luže Anže Kopitar nadaljuje uspešne predstave v severnoameriški ligi NHL. Tokrat je z Los Angeles Kings gostoval pri Dallas Stars in dosegel svoj že šesti zadetek v novi sezoni boja za Stanleyjev pokal. A tudi to ni pomagalo kraljem, ki so podaljšku klonili z 2:3, kar je njihov tretji zaporedni poraz v sezoni.