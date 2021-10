Petkovi protestniki v središču Ljubljane z zahtevami po neodvisnem novinarstvu

Ljubljana, 22. oktobra - Petkovi protestniki so se zbrali na Prešernovem trgu, nato pa se odpravili po ljubljanskih ulicah. Množica je tudi danes zahtevala odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili do ministra Andreja Vizjaka zaradi nedavno razkritih prisluhov. Opozorili so na pritiske na svobodno novinarstvo in izpostavili nefinanciranje STA.