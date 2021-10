Arsenal prišel do četrte zmage v prvenstvu

London, 22. oktobra - Arsenal je v 9. krogu angleške nogometne lige v Londonu premagal Aston Villo s 3:1 (2:0) ter prišel do četrte zmage v prvenstvu. Zadetke so dosegli Thomas Partey (23.), Pierre-Emerick Aubameyang (45.) in Emile Smith Rowe (56.) za domače, Jacob Ramsey pa je v 82. minuti postavil končni izid. Aston Villa je ostala pri treh zmagah.