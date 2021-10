Novi izgredi v francoski ligi, tokrat v St. Etiennu

Pariz, 23. oktobra - Prva tekma 11. kroga francoske nogometne lige med St. Etiennom in Angersom, končala se je z 2:2 (0:1), se je začela s skoraj uro zamude zaradi izgredov navijačev. Za Angers sta zadela Ibrahima Traore (27. minuta) in Angelo Fulgin (55.), za domače pa Wahbi Khazri (60.) in Mickael Nade v sodnikovem dodatku tekme.