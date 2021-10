Newyorške borze končale neenotno, Dow Jones rekordno

New York, 22. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, čeprav je indeks Dow Jones dosegel rekordno vrednost. Teden so zaznamovali večinoma zadovoljivi dobički podjetij, a vlagatelji so še vedno zaskrbljeni zaradi podatkov o inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.