Ljubljana, 22. oktobra - Svojci pogrešajo 13-letno Violeto Delija iz Ljubljane. Visoka je okoli 165 centimetrov, suhe postave, ima dolge rjave lase in rjave oči. Oblečena je bila v sivo trenirko, majico in športne copate. Nazadnje so jo videli danes v centru Ljubljane. Gre za osebo, ki potrebuje pomoč oz. zdravstveno oskrbo, so sporočili s Policijske postaje Ljubljana.