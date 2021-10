Miha Lobnik zagovornik načela enakosti tudi v drugem mandatu

Ljubljana, 25. oktobra - Miha Lobnik začenja drug mandat zagovornika načela enakosti. Lobnik, ki ga je predsednik republike Borut Pahor predlagal DZ v imenovanje na ta položaj tudi v novem petletnem mandatu, želi v prihodnje nadaljevati vključujoč dialog. Meni tudi, da morajo državljanke in državljani dobiti kakovostne storitve, do katerih so upravičeni.