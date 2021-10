Vrh EU za dialog s Poljsko glede vladavine prava in zaščito najranljivejših pred dražitvijo energije

pripravili dopisnici STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff in Simona Grmek

Bruselj, 22. oktobra - Voditelji članic EU so se ta konec tedna v Bruslju zavzeli za dialog s Poljsko pri iskanju rešitve za vprašanje primarnosti evropskega prava ter za zaščito najranljivejših ljudi in podjetij pred strmo rastjo cen energije. Poslovili so se od nemške kanclerke Angele Merkel, za katero je bil to po šestnajstih letih na položaju verjetno zadnji vrh.