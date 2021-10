Razmere na slovenskih cestah ob 19.20 uri

Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Dobovec, Gruškovje in Zavrč.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil za vstop v državo do pol ure. Za izstop iz države pa čakajo vozniki osebnih in tovornih vozil do ene ure. Na mejnem prehodu Dobovec čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države dve uri. Na mejnem prehodu Starod čakajo vozniki pri izstopu iz države do ene ure. Na mejnem prehodu Zavrč pa čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države do pol ure.

Od sobote od 5. ure zjutraj do nedelje do 14. ure bo na štajerski avtocesti zaradi del popolna zapora krožišča Pesnica.

V soboto in nedeljo bo med 7. in 17. uro zaradi del zaprta cesta Begunje-Tržič pri Slatni.

V nedeljo bodo od 8. do 16. ure v Ljubljani zaradi prireditve Ljubljanski maraton na severni obvoznici zaprti priključki izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri ter izvoz Dravlje/Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri, na pomurski avtocesti pa je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si