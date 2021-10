NBA začela pogovore o poenotenju košarke v Evropi

New York, 22. oktobra - Severnoameriška košarkarska liga NBA je sporočila, da je začela pogovore z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) in evroligo o poenotenju košarke v Evropi. Ta se je razdelila leta 2000 ob vprašanju delitve denarja iz televizijskih pravic. Odtlej sta organizaciji na dveh bregovih in se ne moreta dogovoriti niti o terminih reprezentančnih tekem.