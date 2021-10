Zmagovalci natečaja Keep it Cool o posledicah in krivcih za podnebne spremembe

Ljubljana, 22. oktobra - Mladi so v okviru britansko-slovenskega natečaja Keep it Cool izražali svoj pogled na podnebne spremembe skozi kratke filme. Prvo nagrado sta prejela dva filma - film o vplivu podnebnih sprememb na Ljubljansko barje gimnazijcev Gimnazije Vič ter film o prevzemanju osebne odgovornosti za podnebne spremembe šolarjev Osnovne šole Dolenjske toplice.