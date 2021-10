V Brežicah odkrili pomnik osamosvojitvene vojne Obelisk zmage 1991

Brežice, 22. oktobra - Na Trgu Jožeta Toporišiča v Brežicah so danes slovesno odkrili Obelisk zmage 1991, ki so ga ob 30. obletnici osamosvojitve države postavili kot pomnik osamosvojitvene vojne. Avtor njegove zasnove je akademski slikar in brežiški likovni pedagog Alojz Konec. Občina Brežice je za spomenik in ureditev parka odštela skoraj 25.000 evrov skupaj z davkom.