Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 22. oktobra - Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Sprva bodo občasne krajevne padavine predvsem v južni Sloveniji, proti jutru pa tudi ponekod v severni in osrednji Sloveniji, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zjutraj bo na Primorskem zapihala šibka burja, v osrednjih in južnih krajih pa jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od pet do enajst, ob morju okoli dvanajst stopinj Celzija.

V soboto dopoldne bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine. Popoldne se bo počasi jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od enajst do štirinajst, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zjutraj in dopoldne marsikje v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo zjasnilo. Na Primorskem bo jasno s šibko burjo. V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana.

Vremenska slika:Od zahoda se nad vzhodne Alpe in severozahodni Balkan širi območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez Slovenijo. Nad naše kraje bo od vzhoda začel dotekati hladnejši in še vedno precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Jutri bo ob severnem Jadranu večinoma sončno s šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v Gorskem Kotarju in Liki bodo dopoldne še manjše padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju ponekod zmerna do močna burja.