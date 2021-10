Jadralec Gašper Vinčec s svojo posadko začel nov velik izziv

Portorož, 23. oktobra - Slovenski jadralec Gašper Vinčec, nekdanji olimpijec, je danes opoldne z 18-člansko posadko jadrnice Way of Life začel 606 navtičnih milj (1122 kilometrov) dolgo sredozemsko klasiko, regato Rolex Middle Sea Race. Ta slovi kot najtežja v Sredozemlju in na svetu. Nastopa 114 jadrnic, tudi večina najboljših na svetu.