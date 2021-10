New York, 22. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so zadnji dan trgovanja v tem tednu začeli neenotno. Skrbi vlagateljev glede težav v dobavnih verigah so nekoliko pomirili poslovni rezultati podjetij v tretjem četrtletju, ki so večinoma presegli pričakovanja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.