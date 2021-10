Razmere na slovenskih cestah ob 16.30

Na podravski avtocesti je med priključkom Letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozarij in naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski, potovalni čas se podaljša za približno eno uro.

Na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani je zastoj dolg štiri kilometre in pol, potovalni čas se podaljša za približno 20-30 minut.

Na severni ljubljanski obvoznici je zastoj od Kosez do rondoja Tomačevo, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Na južni ljubljanski obvoznici nastaja zastoj od priključka Vič do Brezovice.

Na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg kilometer in pol.

Na glavni cesti Izola-Strunjan, pred delovno zaporo proti Jagodju je kilometrski zastoj.

Na glavni cesti Celje-Laško, pred delovno zaporo proti Laškem, je zastoj dolg tri kilometre.

Na glavni cesti Slovenj Gradec-Velenje, pred delovno zaporo pri Mislinji nastaja dva kilometra dolg zastoj.

Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Dobovec in Gruškovje. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu iz države do pol ure, pri izstopu pa do ene ure. Vozniki tovornih vozil čakajo pri izstopu iz države do ene ure. Na mejnem prehodu Dobovec pa čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države dve uri.

Od sobote od 5. ure zjutraj do nedelje do 14. ure bo na štajerski avtocesti zaradi del popolna zapora krožišča Pesnica.

V soboto in nedeljo bo med 7. in 17. uro zaradi del zaprta cesta Begunje-Tržič pri Slatni.

V nedeljo bodo od 8. do 16. ure v Ljubljani zaradi prireditve Ljubljanski maraton na severni obvoznici zaprti priključki izvoz Bežigrad (Dunajska cesta) iz obeh smeri ter izvoz Dravlje/Šiška (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri, na pomurski avtocesti pa je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si