Za naložbe v kmetijska gospodarstva na gorskih območjih skoraj 12 milijonov evrov

Ljubljana, 22. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev kot podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva na gorskih območjih za leto 2021. Na voljo je skupno 11,91 milijona evrov. Vlogo bo mogoče vložiti od 15. novembra do 30. decembra do 14. ure.

Od skupnega zneska bo dva milijona evrov namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 6,69 milijona evrov za naložbe fizičnih oseb (razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij) in naložbe skupin kmetov ter 3,22 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Sredstva bo v 75 odstotkih zagotovil Evropski kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v 25 odstotkih pa državni proračun.

Nepovratna sredstva bo mogoče dobiti med drugim za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo, skladišč oz. hladilnic za kmetijske pridelke, objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije, nakup opreme za hleve, spravljanje krme, spravilo pridelkov in za nakup kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov in obor za rejo živali, izvedbo agromelioracij ter ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi, trajnih nasadov, cestnih, vodnih in energetskih priključkov do javne infrastrukture ter namakalnih sistemov.