Kmetijstvu štiri milijone evrov spodbud za naložbe v pridelavo ekoloških proizvodov

Ljubljana, 22. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane. Na voljo so štirje milijoni evrov, vloge pa bo mogoči oddati od 15. novembra do 30. decembra do 14. ure.