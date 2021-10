Rokometašice Krima danes na Danskem

Odense, 24. oktobra - Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih štirih tekmah skupinskega dela lige prvakinj premagale turški Kastamonu, proti švedskemu Sävehofu, madžarskemu Györu in francoskemu Metzu pa so ostale praznih rok. Danes jih čaka nova zahtevna preizkušnja v gosteh proti Odenseju, dansko-slovenski klubski obračun se bo pričel ob 16. uri.