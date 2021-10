Pripravljen predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali za leto 2022

Ljubljana, 22. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 za leto 2022. Ukrep se bo tudi v 2022 izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico. Ministrstvo bo pripombe, mnenja in predloge na spremembe sprejemalo do 5. novembra.