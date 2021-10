Delnice Luke Koper ob pričakovani menjavi vodstva poskočile

Ljubljana, 22. oktobra - Indeks SBI TOP je danes na ljubljanski borzi pridobil 0,86 odstotka in trgovanje sklenil pri 1191,23 točke. Večina blue chipov je teden končala s pozitivnim predznakom, največ, za več kot šest odstotkov, so se ob pričakovani menjavi vodstva okrepile delnice Luke Koper. Vlagatelji so ustvarili nekaj manj kot 594.000 evrov prometa.