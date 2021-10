Inšpektorji v poostren nadzor izvajanja pogoja PCT

Ljubljana, 22. oktobra - Zdravstveni inšpektorat RS in Finančna uprava RS (Furs) zaostrujeta nadzor spoštovanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), in sicer po vsej državi, so sporočili iz obeh organov. Furs je okrepljen nadzor začel že danes, zdravstveni inšpektorji pa bodo v okrepljenem številu na terenu ob koncu tedna.