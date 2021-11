Za ohranjanje kakovosti zunanjega zraka v dveh letih 52 milijonov evrov

Ljubljana, 1. novembra - Na okoljskem ministrstvu so pripravili operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki bo državi in občinam služil za sprejemanje konkretnih ukrepov na tem področju. Cilj je izboljšanje oz. vsaj ohranitev najboljše kakovosti zraka na celotnem območju Slovenije, v tem in prihodnjem letu bo za to namenjenih 52 milijonov evrov.