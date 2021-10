V državnem svetu o politizaciji slovenskih vrtcev in šol

Ljubljana, 22. oktobra - V državnem svetu je danes potekal posvet z naslovom Politizacija slovenskih vrtcev in šol?. Razprava se je osredotočila na predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Do predloga so kritični v šolskem sindikatu in tudi v stroki, medtem ko ga v skupnosti občin podpirajo.