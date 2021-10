Projekt GoMura izboljšal življenje na slovenski in avstrijski strani reke

Gornja Radgona/Radgona, 22. oktobra - Projekt GoMura, vreden 2,8 milijona evrov, je bil po ocenah partnerjev zelo uspešen in je trajnostno izboljšal stanje okolja in življenje ljudi na slovenski in avstrijski strani Mure. Ob zaključku projekta so danes na spletni sklepni konferenci predstavili njegove rezultate.