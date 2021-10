Muzej Städel v Frankfurtu pridobil več kot 90 del znanih umetnikov

Frankfurt, 25. oktobra - Muzej Städel v Frankfurtu je iz zapuščine fotografinje, psihologinje in mecenke Ulrike Crespo pridobil več kot 90 slik in del na papirju. Med njimi so dela znanih umetnikov, kot so Vasilij Kandinski, Franz Marc, Otto Dix, Max Ernst in Gustav Klimt, poroča nemška tiskovna agencija dpa.