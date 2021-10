Na Kuharjevih dnevih v Kotljah tradicionalni pohod in proslava

Kotlje, 23. oktobra - Tudi letos se v Kotljah v Občini Ravne na Koroškem spominjajo bratov Kuhar - Alojza, Ivana, Avgusta in Lovra, ki so pustili pomemben pečat v lokalnem in tudi širšem prostoru. Letošnji Kuharjevi dnevi danes prinašajo tradicionalni pohod po Vorančevi poti, ki se bo začel ob 9. uri, in proslavo, ki bo ob 18. uri v večnamenski dvorani v Kotljah.