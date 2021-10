Abba izdala pesem iz 70. let Just A Notion

Koebenhavn, 22. oktobra - Kultna švedska skupina Abba je danes zjutraj izdala tretji singel z dolgo pričakovanega novega albuma Voyage z naslovom Just A Notion, je pisala nemška tiskovna agencija dpa. Tudi to skladbo zaznamuje za Abbo značilna melodija, kar pa ni naključje, saj je bila prvič posneta že leta 1978, a so jo Agnetha, Bjorn, Benny in Anni-Frid tedaj zavrgli.